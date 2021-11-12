В тюрьмах Таиланда разрешат держать собак для борьбы с депрессией

В тюрьмах Таиланда разрешат держать собак для борьбы с депрессией
Четвероногих друзей будут подбирать с учетом темперамента арестантов. Фото: pixabay

Министерство юстиции Таиланда заявило о запуске пилотного проекта, в котором заключенным нескольких тюрем разрешат держать собак.

Предполагается, что питомцы помогут снизить чувство тревожности, депрессию и антиобщественного поведения среди осужденных, сообщает Bangkong Post. На данный момент в проекте участвуют четыре карательных заведения.

При этом четвероногих друзей будут подбирать с учетом темперамента арестантов. Планируется, что проводя время с собакой, заключенные смогут лучше психологически подготовиться к возвращению в общество после освобождения и адаптироваться.

Однако не уточняется, сколько времени будет разрешено проводить с животными. Если такая идея реализуется и покажет свою эффективность, то ее могут распространить и на остальные тюрьмы Таиланда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Университета Этвеша Лоранда раскрыли причину, по которой собаки наклоняют голову набок, когда с ними разговаривают их хозяева. Согласно исследованию, милая привычка четвероногих свидетельствует о том, что они услышали знакомую речь.

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В тюрьмах Таиланда разрешат держать собак для борьбы с депрессией
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