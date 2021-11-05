Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином

Ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином
Ученые выяснили, что некоторые собаки, которые лучше запоминают, больше наклоняют голову. Фото: Pixabay

Ученые из Университета Этвеша Лоранда раскрыли причину, по которой собаки наклоняют голову набок, когда с ними разговаривают их хозяева.

Согласно исследованию, милая привычка четвероногих свидетельствует о том, что они услышали знакомую речь. Также ученые предположили, что питомцы делают такое движение, чтобы лучше видеть человека.

Как сообщили в журнале Animal Cognition, в ходе эксперимента ученые просили животных приносить игрушки на протяжении нескольких месяцев. Во время каждого задания специалисты отмечали наличие или отсутствие наклона головы собак. Оказалось, что питомцы, которые лучше запомнили название предметов, наклоняли голову чаще остальных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, с какими собаками лучше не гулять во время дождя. При этом любой собаке необходима хотя бы короткая прогулка, чтобы справить нужду и высвободить эмоции.

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