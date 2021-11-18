В Петербурге средний чек штрафа ГИБДД составил 721 рубль

Автомобилисты из Северной столицы оказались не самыми законоисполнительными в стране.

Сегодня, 18 ноября, стали известны города России с самыми законоисполнительными водителями. На первом месте оказались Казань и Екатеринбург – там автомобилисты предпочитают оплачивать штрафы ГИБДД как можно быстрее. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на исследование банка «Русский Стандарт».

Санкт-Петербург, увы, не попал даже в топ-10 рейтинга. Средний чек штрафа в нашем городе составляет 721 рубль. Чуть хуже ситуация обстоит в Москве – там водители в среднем платят 748 рублей.

Меньше всего значительных нарушений зафиксировано в Твери и Набережных Челнах. Средний чек там составил около 250 рублей. А вот опасных водителей много в Ростове-на-Дону, Красноярске и Новосибирске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у петербуржца, проигнорировавшего 170 штрафов от ГИБДД, отобрали внедорожник.