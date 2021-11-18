Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от ковида

Врач-инфекционист и профессора Николай Малышев назвал достаточный уровень антител в организме, который обеспечивает необходимую защиту от ковида.

По его словам, титр антител должен достигать отметки в 500 Bau/мл, сообщает РИА «Новости». Инфекционист рассказал, что такой показатель может быть только у вакцинированных от ковида, даже у большинства переболевших количество антител меньше.

С начала пандемии в России выявлено 9 219 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 260 335 летальных исходов, выздоровели 7 919 250 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге рассказали, каков процент вакцинированных среди госпитализированных пациентов, болеющих коронавирусом. Врачи полагают, что число будет расти и это вполне нормально.