На Ланском шоссе не смогли разъехаться две легковушки

На Ланском шоссе не смогли разъехаться две легковушки
Дорожный инцидент на Ланском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 18 ноября, в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на Ланском шоссе. По словам, проезжую часть не смогли Hyundai и «Волга».

«На Ланском шоссе 24 авария между Хендэ и Волгой. Объезд с заездом на тротуар», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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