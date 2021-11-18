На Ланском шоссе не смогли разъехаться две легковушки

В четверг, 18 ноября, в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на Ланском шоссе. По словам, проезжую часть не смогли Hyundai и «Волга».

«На Ланском шоссе 24 авария между Хендэ и Волгой. Объезд с заездом на тротуар», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.