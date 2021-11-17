В Калининском районе сбили пятиклассницу, перебегавшую дорогу на красный

Вчера, 16 ноября, около 17:00 по улице Бутлерова у дома 8 Калининского района водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещенный свет.

В Калининском районе под колеса автомобиля попала ученица пятого класса 2010 года рождения, когда та перебегала дорогу на красный свет. Как стало известно Gazeta.SPB, в результате девочка попала в больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД ранее за 2021 год не привлекался.

Детали произошедшего выясняются, на сегодняшний день состояние девочки не известно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в школы Василеостровского района продолжают поступать сообщения о заминировании. Первое сообщение поступило в гимназию №642 16 ноября около 12 часов дня, а в школу №27 поступило сообщение о готовящемся взрыве, но уже с другой почты.