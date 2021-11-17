В школы Василеостровского района продолжают поступать сообщения о заминировании

Школа №27 и гимназия №642 Василеостровского района Санкт-Петербурга получили извещения по электронной почте с разных адресов, в которых неизвестные предупреждают о заминировании учреждений.

Уже второй день с неизвестных адресов в школы Василеостровского района приходит предупреждение о заминировании и последующем взрыве. Как стало известной Gazeta.SPB, первое сообщение поступило в гимназию №642 16 ноября около 12 часов дня. В результате было эвакуировано 308 человек, но взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании обнаружено не было.

Также 16 ноября в школу №27 поступило сообщение о готовящемся взрыве, но уже с другой почты. Учреждение эвакуировало 405 человек, но специалистами, как и в первом случае, никаких взрывчатых веществ найдено не было.

В ночь с 16 на 17 около двенадцати часов на электронную почту УФСБ России по СПб и ЛО поступило сообщение о повторном заминировании школы 27. Школу снова осмотрели, ничего не обнаружили и приняли решение закрыть учреждение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Курортном районе Петербурга мужчина, желая отомстить за оскорбления сына, направил на соседа ружье. Между жителями одного дома завязался конфликт.