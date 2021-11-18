В ФРГ назвали последствия задержки ввода «Северного потока — 2»

В ФРГ назвали последствия задержки ввода «Северного потока — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Экс-лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи рассказал о последствиях задержки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Он отметил, что постоянные задержки с вводом в эксплуатацию трубопровода не только ухудшают отношения между Германией и Россией, но и отношения между РФ и другими странами Евросоюза, сообщает «Известия».

По его словам, от этого пострадает газовая промышленность.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

газопровод северный поток - 2 ФРГ


 

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