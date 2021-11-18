В ФРГ назвали последствия задержки ввода «Северного потока — 2»

Экс-лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи рассказал о последствиях задержки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».
Он отметил, что постоянные задержки с вводом в эксплуатацию трубопровода не только ухудшают отношения между Германией и Россией, но и отношения между РФ и другими странами Евросоюза, сообщает «Известия».
По его словам, от этого пострадает газовая промышленность.
Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».