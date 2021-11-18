На перекрестке Учительской и Ольги Форш не смогли разъехаться две иномарки

На перекрестке Учительской и Ольги Форш не смогли разъехаться две иномарки
Дорожный инцидент случился на перекрестке Учительской улицы и улицы Ольги Форш. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 18 ноября, в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Учительской улицы и улицы Ольги Форш.

«Ленд Крузер столкнулся с легковой (вроде Мерс) на перекрестке Ольги форш и Учительской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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