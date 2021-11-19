В Киеве предложили США способ противодействия «Северному потоку — 2»

В Киеве предложили США способ противодействия «Северному потоку — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился с просьбой к Сенату Соединенных Штатов о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, «Россия создает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине»

«… мы просим Сенат США ответить, включив санкции против «Северного потока — 2» в закон об оборонном бюджете на 2022 год», — написал он в своем Twitter.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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В Киеве предложили США способ противодействия «Северному потоку — 2»
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