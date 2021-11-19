В 2022 году компания JTI планирует экспортировать стики с фабрики «Петро» в Петербурге

В 2022 году компания JTI планирует экспортировать стики с фабрики "Петро" в Петербурге. Фото: pixabay.com

В 2022 году компания JTI планирует экспортировать стики с фабрики "Петро" в Петербурге. Фото: pixabay.com

Табачная компания Japan Tobacco International решила в 2022 году начать экспорт стиков для устройств, которые производятся на петербургской фабрике «Петро».

В следующем 2022 году компания JTI планирует экспортировать стики для нагревательных устройств, сделанных на фабрике «Петро» в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор JTI в России Том Осборн.

«С 2022 года мы также планируем продукцию, произведенную на этой производственной линии, экспортировать», — отметил Осборн.

Соглашение о модернизации фабрики «Петро» подписали компания и правительство города на Петербургском международном экономическом форуме летом. Общий объем инвестиций, которые вложили в проект — более 7 млрд рублей.

Новая линия была открыта вчера, 18 ноября 2021 года. Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, заявил что запуск линии будет способствовать экономическому развитию города, покажет инвестиционную привлекательность Петербурга. Кроме того благодаря запуску новой линии на фабрике появятся новые рабочие места.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что по прогнозам Минэкономразвития в конце года сильно подорожают непромышленные товары, среди которых табак, ткани, стройматериалы и бензин.