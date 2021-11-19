Короткие дожди и ветер придут в Петербург в пятницу

Петербург в пятницу окажется во власти передней части облачного вихря, который принесет осадки и ветер.

Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. Сегодня петербуржцев ждет облачная с небольшими прояснениями погода. В течение дня ожидаются короткие дожди.

Воздух прогреется до 3-5 градусов тепла, в Ленинградской области температура может опуститься до нуля. Юго-западный ветер в городе разгонится до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет снижаться и достигнет 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метеоролог рассказал, когда в Петербург придут кусачие морозы. Первые холода наступят с 22 ноября – столбики термометров опустятся ниже нуля, до минус четырех градусов. Дожди станут редкими, а снегопады участятся.