У «Теремка» в Петербурге появился потенциальный конкурент

У &#171;Теремка&#187; в Петербурге появился потенциальный конкурент
Сеть может составить конкуренцию лидеру блинного рынка - сети "Теремок". Фото: скриншот Instagram

На петербургский рынок общественного питания вышел новый игрок — волгоградская сеть блинных «БлинБери».

Компания уже открыла в городе три точки «БлинБери» и собственное производство. Директор компании в Петербурге Андрей Черкасов рассказал «Деловому Петербургу», что в ближайшие два года сеть вырастет до 10 блинных, а в долгосрочной перспективе — до 30. По данным сервиса «2ГИС», рестораны уже появились на Брантовской дороге, Рижском проспекте и Московском проспекте.

По словам Черкасова, сеть может составить конкуренцию лидеру блинного рынка — сети «Теремок».

В «Теремке» в свою очередь заявили, что соперничество с самой крупной блинной сетью России будет непростым. По всей стране насчитывается 309 заведений, из которых почти половина в Петербурге и Ленобласти (146).

Руководитель службы маркетинга «Теремка» в Петербурге Елизавета Исмагилова напомнила, что компания создавала свой бренд в течение 22 лет. Это осложняет выход на рынок новых игроков, которые выбрали главным продуктом блины, отмечает она.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Яндекс.Еда» ответила, почему отключает от доставки рестораны Петербурга.

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