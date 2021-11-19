Юноши обнажились на камеру на фоне Спаса-на-Крови

Юноши обнажились на камеру на фоне Спаса-на-Крови
Двое юношей сделали непристойное фото на фоне Спаса-на-Крови. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В социальных сетях появился снимок, на котором двое юных петербуржцев стоят со спущенными штанами на фоне храма Спас-на-Крови.

Фотографию опубликовал один из парней в своем Instagram. На ней двое молодых людей радостно продемонстрировали свои гениталии на фоне храма Спас-на-Крови в самом центре Петербурга.

Петербуржцев такой поступок возмутил. Пользователи осудили поведение юношей и отметили, что они должны понести ответственность.

Как сообщает 78.ru, петербургская полиция уже разыскивает участников интимной съемки. Сейчас устанавливаются их личности. Молодые люди будут задержаны и понесут наказание в соответствии с законодательством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отпустил женщину, задержанную за фото в белье на фоне «Исаакия».

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