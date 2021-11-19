В Петербурге все еще готовятся к переходу на новую модель транспортного обслуживания

Билеты с QR-кодами могут появиться в общественном транспорте Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Билеты с QR-кодами могут появиться в общественном транспорте Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Первые перемены будут внедрены уже к весне 2022 года.

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к переходу к новой модели транспортного обслуживания. Вице-губернатор Максим Соколов отметил, что уже весной 2022 года общественный транспорт должен заработать по-новому. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

До того, как произойдут долгожданные перемены, необходимы внести несколько изменений: от оптимизации маршрутной сети до технического оснащения городского транспорта.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Вадим Арсеньев отметил, что специалисты занимаются подготовкой семи тысяч остановочных пунктов: их нужно оснастить информационным оборудованием.

Осуществляется проектирование и благоустройство отстойно-разворотных площадок, ремонт и установка диспетчерских и модульных станций сразу на нескольких объектах.

Отмечается, что в каждом транспорте можно будет оплатить проезд действующим носителем проездных билетов, банковскими катами и разовым проездным билетом на базе QR-кода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что московская «Сбертройка» произведет для петербургского транспорта билеты с QR-кодами.