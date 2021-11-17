Московская «Сбертройка» произведет для петербургского транспорта билеты с QR-кодами

Московская компания ООО «Сбертройка» произведет для транспорта В Петербурге билеты с QR-кодами.

Компания ООО «Сбертройка» стала победителем в конкурсе по развитию государственной информационной системы электронного контроля оплаты проезда Петербурга. Компания должны будет научить систему работать с билетами, в которых содержится QR-код. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по транспорту.

«Проезд по билетам с QR-кодами будет реализован комитетом по транспорту с вводом новой модели транспортного обслуживания населения в апреле 2022 года», — отмечается в сообщении ведомства.

Стоимость контракта составила почти 40 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург». Сразу три компании предложили свою помощь в доплате за создание системы. Одна из таких — «Сбертройка». Она назвала самую большую цену — 25 млн 279 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что требование о продаже авиабилетов по QR-кодам будет распространяться и на российские, и на зарубежные авиакомпании.