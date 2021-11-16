Россия обяжет зарубежные авиакомпании продавать билеты только по QR-кодам

Закон о покупке авиабилетов по QR-кодам коснется российских и иностранных перевозчиков, которые летают на территории России. Фото: pixabay

Закон о покупке авиабилетов по QR-кодам коснется российских и иностранных перевозчиков, которые летают на территории России. Фото: pixabay

Зампред Министерства транспорта РФ Кирилл Богданов заявил, что требование о продаже авиабилетов по QR-кодам будет распространяться не только на российские, но и зарубежные авиакомпании.

Чиновник сообщил в кулуарах форума «Транспорт России», что закон о покупке авиабилетов по QR-кодам коснется российских и иностранных перевозчиков, которые летают на территории России. По словам Богданова, власти РФ поставят зарубежные авиакомпании перед фактом о необходимости выполнения этого требования.

Он уточнил, что иностранные пассажиры смогут летать по отрицательному результату ПЦР-теста.

«Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом», — добавил Богданов.

По словам замглавы Минтранса, ведомство рассчитывает принять закон о QR-кодах уже в этом году. Ожидается, что он вступит в силу в начале 2022 года.

«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года», — подчеркнул замминистра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первое чтение законопроектов о QR-кодах должно состояться в декабре.