«Предвидел хейт»: Оксимирон оправдался за микстейп и пообещал новый материал

Рэпер заверил, что теперь часто пишет новые песни и пока не планирует пропадать.

Рэпер Оксимирон выпустил документальный фильм о создании новых клипов и трека «Кто убил Марка?». В шестиминутном видео артист показывает процесс съемок и делится с фанатами некоторыми творческими планами. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Оксимирона.

Рэпер уверяет, что предвидел волну хейта из-за выхода микстейпа. Люди ждали нового альбома, а в итоге получили сборник, состоящий преимущественно из старых треков. Оксимирон заверил, что в 2022 году он исправится.

«С другой стороны, они получат четыре новых клипа. Тем более, что куча нового материала будет выходить уже в следующем году»,

— пояснил рэпер.

Артист также признался, что долгое время ничего не мог написать, но сейчас его «прорвало».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксимирон выпустил новый альбом, но совсем не тот, которого так ждали.