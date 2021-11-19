В Петербурге ищут усатого насильника 10-летней девочки

Мужчина напал на ребенка в подъезде.

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку в подъезде. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 18 ноября в доме на улице Маршала Новикова.

В полицию обратилась 33-летняя женщина, которая заявила, что ее маленькая дочка была изнасилована неизвестным. В подъезде стояли камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали инцидент.

Судя по всему, преступнику около 25 лет. В момент изнасилования на нем была черная шапка, черная куртка и ботинки, а также серый шарф. У мужчины светлые усы, лицо, покрытое угревой сыпью, а также квадратные очки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый разыскивается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил против депутата от КПРФ Артема Самсонова дело о педофилии.