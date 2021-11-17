СК возбудил против депутата от КПРФ Артема Самсонова дело о педофилии

Расследование уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Артема Самсонова не закончено. Фото : Следственный Комитет РФ

Расследование уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Артема Самсонова не закончено. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова.

Депутата Коммунистической партии России подозревают по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Об этом стало известно из данных, опубликованных сайте СК по Приморскому краю.

Следствие считает, что подозреваемый находился во Владивостоке, на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная. Там он, разговаривая с 11-летним ребенком, показывал ему предмет интимного характера, затем же объяснял его предназначение.

В данный момент подозреваемый задержан. В его квартире идет обыск, допрашиваются свидетели, а также сам пострадавший. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, обстрелявший машину врача и здание ковидной больницы.