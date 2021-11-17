СК возбудил против депутата от КПРФ Артема Самсонова дело о педофилии

СК возбудил против депутата от КПРФ Артема Самсонова дело о педофилии
Расследование уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Артема Самсонова не закончено. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова.

Депутата Коммунистической партии России подозревают по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Об этом стало известно из данных, опубликованных сайте СК по Приморскому краю.

Следствие считает, что подозреваемый находился во Владивостоке, на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная. Там он, разговаривая с 11-летним ребенком, показывал ему предмет интимного характера, затем же объяснял его предназначение.

В данный момент подозреваемый задержан. В его квартире идет обыск, допрашиваются свидетели, а также сам пострадавший. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, обстрелявший машину врача и здание ковидной больницы.

владивосток иные действия сексуального характера приморский край растление ск


 

Новости партнеров
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК возбудил против депутата от КПРФ Артема Самсонова дело о педофилии
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Из Тихвинской больницы угнали автомобиль с вакциной
В Петербурге утвердил инициативу о новых налогах и льготах
Константина Сухенко утвердили в должности представителя губернатора в ЗакСе
Рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга
В конце декабря «Алроса» открывает рейсы из Петербурга в Тель-Авив
Артистка из «Танцев со звездами» стала жертвой коронавируса