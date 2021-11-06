Задержан мужчина, обстрелявший машину врача и здание ковидной больницы

Задержан мужчина, обстрелявший машину врача и здание ковидной больницы
Мужчина стрелял по больнице и машине. Фото: pixabay

Виновник сам явился в полицию и написал явку с повинной.

В Свердловской области задержали мужчину, который стрелял по машине врача и зданию ковидной больницы. Об этом сегодня, 6 ноября, пишет ТАСС.

Известно, что злоумышленник сам явился в отдел полиции и сознался в совершенном преступлении. Он написал явку с повинной, но пока что не объяснил, почему схватился за ружье. На данный момент из квартиры подозреваемого уже изъяли вещдоки – в том числе оружие.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. Ранее была версия, что мужчина стрелял из мести за умершего от коронавируса родственника или близкого человека. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном Селе трое мужчин устроили стрельбу. Задержанные были доставлены в отдел полиции, где у них был изъят пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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