В Петербурге коллективный иммунитет приближается к 70%

В Петербурге коллективный иммунитет приближается к 70%
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На данный момент вакцинировалось 65% населения города.

В Санкт-Петербурге с каждым днем растет количество вакцинированных горожан. Еще неделю назад коллективный иммунитет составлял 63%, а сейчас – 65%. Это значит, что скоро прививку сделают 70% населения Северной столицы. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщается на официальном сайте Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.

На данный момент вакцинировано более половины жителей России – полностью привиты 58,7 миллиона граждан. В Санкт-Петербурге же привились 67,1% жителей, что является одним из самых высоких показателей.

Власти надеются, что большинство привьются до Нового года, так как в праздники ожидается рост количества заболевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не планируют выдавать QR-коды по тесту на антитела. Власти ждут официального распоряжение Минздрава или правительства России.

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