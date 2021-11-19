В Гатчине из магазинов изъяли полтонны санкционки

В торговых точках продавали европейские товары, запрещенных к ввозу в Россию.

В Гатчине в ходе рейда изъяли более полутоны европейских товаров, которые незаконно провезли на территорию России. Их трех магазинов изъели все запрещенные товары – их ждет уничтожение. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Известно, что в магазинах торговали санкционным сыром, сливочным маслом, творогом, колбасой и паштетами. Товары были произведены предприятиями Европейского союза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле считают «безумной идеей» возможное введение санкций против «Аэрофлота». Информацию о санкциях предоставил Bloomberg. Он сообщал о готовящихся ограничениях за организацию хаоса с мигрантами на границах Белоруссии со странами Евросоюза.