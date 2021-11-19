Певца Серова выписали из больницы после месячной болезни

Певца Серова выписали из больницы после месячной болезни
Серов заразился коронавирусом еще в октябре. Фото: скриншот Instagram

Артист заразился коронавирусом в начале октября и долгое время находился на грани жизни и смерти.

Певец Александр Серов наконец выписался из больницы. Не уточнятся, в каком состоянии он находится – вполне возможно, что ему понадобится еще время на восстановление. Об этом сегодня, 19 ноября, пишет РИА Новости.

Информацией об улучшении самочувствия Серова поделился его директор Александр Федорков. Он не стал раскрывать никаких подробностей. Напоминаем, что в октябре стало известно о госпитализации певца – СМИ писали, что он заболел коронавирусом и у него сильно поражены легкие.

Друг Серова, продюсер Игорь Крутой, сетовал на то, что артист отказался делать прививку. Он призывал молиться за здоровье знаменитости и не откладывать вакцинацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коллективный иммунитет приближается к 70%.

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