Тиктокер Милохин признался в любви фигуристке Медведевой

Теперь у поклонников появилось еще больше поводом думать, что знаменитости что-то недоговаривают о своих отношениях.

Блогер Даня Милохин, поздравляя с днем рождения двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву, признался ей в любви. Известно также, что во время празднования Милохин и Медведева практически не расставались. Подробности их отношений обсуждают в Instagram.

Блогер и фигуристка сблизились во время участия в новом сезоне «Ледниковый период». Фанаты сразу обратили внимание на то, что Милохин неравнодушен к Медведевой. Теперь и Медведева, кажется, готова отвечать взаимностью. Друзья уже обмениваются нежными признаниями и смайликами в виде сердечек.

Пока что Милохин и Медведева никак не комментируют слухи про отношения. Им они только на руку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак и Милохин полежали на полу для ролика в TikTok на ПМЭФ-2021.