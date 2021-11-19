На выходных жителей Ленобласти ожидает мокрый снег и гололедица

На выходных жителей Ленобласти ожидает мокрый снег и гололедица
На дорогах области ожидается гололедица. Фото: unsplash

На выходных жителей Ленобласти ожидает дождь, мокрый снег и гололедица. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

В субботу, 20 ноября, в регионе местами ожидается налипание мокрого снега и слабый гололед. В воскресенье, 21 ноября, на дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит -2…+3 градусов, днем столбики термометров покажут 1…+4 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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