В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. Пользователи жалуются на проблемы в работе приложения и веб-сайта.

Жалобы поступают из США, Великобритании, Германии.

Кроме того, сбой зафиксирован в социальной сети Facebook.

Напомним, 3 ноября в работе Instagram и Facebook случился масштабный сбой. На неполадки в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.