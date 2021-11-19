В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой. Фото: Pixabay

В работе социальной сети Instagram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. Пользователи жалуются на проблемы в работе приложения и веб-сайта.

Жалобы поступают из США, Великобритании, Германии.

Кроме того, сбой зафиксирован в социальной сети Facebook.

Напомним, 3 ноября в работе Instagram и Facebook случился масштабный сбой. На неполадки в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Instagram сбой соцсети


 

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