В ФРГ назвали условие получения «Северным потоком-2» шанса на эксплуатацию

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Председатель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Линднер в интервью Suddeutsche Zeitung рассказал при каком условии газопровод «Северный поток — 2» получит шанс на эксплуатацию.

Он отметил, что руководство проекта должно получить разрешение на эксплуатацию по нормам европейского законодательства. По его словам, должны быть учтены справедливые интересы Украины и немецких восточноевропейских партнеров, сообщает ТАСС.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».