Завод «Севкабель» переедет в Псков, чтобы избежать банкротства

Петербургский завод «Севкабель» к мировому соглашению по делу о собственном банкротстве. Его долги погасит предприятие, входящее в «Акрон Холдинг», а сам завод продолжит работать на его территории.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти накануне утвердил соглашение, согласно которому долги «Севкабеля» перед кредиторами покроет псковский «Акрон «Холдинг». Сам завод перенесет производство на территорию ООО «Современные кабельные технологии» (входит в «Акрон Холдинг»), расположенное во Пскове.

Соглашение предполагает, что «Современные кабельные технологии» в течение года погасят 15% долга «Севкабеля», а это около 500 млн рублей, а также 200 млн рублей задолженности перед банком «Траст».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский «Пассажиртранс» признан банкротом за долги в 142 млн рублей.