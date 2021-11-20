Завод «Севкабель» переедет в Псков, чтобы избежать банкротства

Завод &#171;Севкабель&#187; переедет в Псков, чтобы избежать банкротства
Завод "Севкабель". Фото: sevkab.ru

Петербургский завод «Севкабель» к мировому соглашению по делу о собственном банкротстве. Его долги погасит предприятие, входящее в «Акрон Холдинг», а сам завод продолжит работать на его территории.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти накануне утвердил соглашение, согласно которому долги «Севкабеля» перед кредиторами покроет псковский «Акрон «Холдинг». Сам завод перенесет производство на территорию ООО «Современные кабельные технологии» (входит в «Акрон Холдинг»), расположенное во Пскове.

Соглашение предполагает, что «Современные кабельные технологии» в течение года погасят 15% долга «Севкабеля», а это около 500 млн рублей, а также 200 млн рублей задолженности перед банком «Траст».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский «Пассажиртранс» признан банкротом за долги в 142 млн рублей.

арбитражный суд банкротство завод севкабель новости СПб псков


 

Новости партнеров
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Завод «Севкабель» переедет в Псков, чтобы избежать банкротства
В Петербурге обновился максимум по суточной вакцинации от COVID-19
В Петербурге обсудят перевод ковид-стационаров к обычному режиму работы
В субботу в Пулково нет задержанных рейсов
Прилепин оценил игру Бузовой на сцене МХАТа
Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве
Появились подробности пожара, в котором пострадала певица Хлебникова
Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом»