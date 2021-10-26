Петербургский «Пассажиртранс» признан банкротом за долги в 142 млн рублей

В понедельник, 25 октября, стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом городского автобусного перевозчика ООО «Пассажиртранс». Соответствующее решение суд вынес 19 октября.

Согласно опубликованному на сайте документу, иск против «Пассажитранса» подало ООО «ТД «Скиф», которая потребовала взыскать с перевозчика 614,3 тысячи рублей. В результате, однако, в реестре задолженностей числится 11 требований кредиторов на общую сумму 142,5 млн рублей.

«По результатам мероприятий, проведенных в процедуре наблюдения, временным управляющим установлено, что должник является неплатежеспособным, деятельности не ведет. Доказательств погашения задолженности в процедуре наблюдения суду не представлено», — говорится в сообщении Арбитражного суда.

Таким образом, по решению суда в отношении «Пассажиртранса» прекращена процедура наблюдения и открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация на портале СПб ГКУ «Организатор перевозок» гласит, что обанкротившийся перевозчик обслуживал два социальных и четыре коммерческих маршрута, среди которых популярный К-39, курсирующий между станцией метро «Московская» и аэропортом «Пулково».

Напомним, что по тому же маршруту продолжат ездить автобусы 39Э бюджетного СПб ГУП «Пассажиравтотранс», чье название схоже с брендом коммерческого коллеги-банкрота.

Недавно банкротом объявили еще одну важную организацию Петербурга. Прекратило существование АО «Метрострой», много лет являвшееся единственным подрядчиком по строительству подземки Северной столицы. Задолженность организации, впрочем, не сравнима масштабами с «Пассажиртрансом»: кредиторы требуют от «Метростроя» миллиарды рублей.