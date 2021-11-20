Циклонический вихрь принесет в Петербург небольшие дожди с мокрым снегом

В субботу Петербург окажется во власти западной периферии обширного циклонического вихря. Его стараниями в городе пройдут осадки, но воздух будет теплее обычного.
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодня в Северной столице сохранится преимущественно облачная погода. В течение дня будут идти небольшие дожди, а в некоторых районах возможен и мокрый снег. Однако в городе по-прежнему будет теплее нормы.
Воздух сегодня прогреется до +2…+4 градусов. В Ленинградской области ожидается от 0 до +5 градусов.
Скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.
«Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — говорится в прогнозе синоптика.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на выходных жителей Ленобласти ожидает мокрый снег и гололедица.