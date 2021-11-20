Циклонический вихрь принесет в Петербург небольшие дожди с мокрым снегом

Циклонический вихрь принесет в Петербург небольшие дожди с мокрым снегом
Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу Петербург окажется во власти западной периферии обширного циклонического вихря. Его стараниями в городе пройдут осадки, но воздух будет теплее обычного.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодня в Северной столице сохранится преимущественно облачная погода. В течение дня будут идти небольшие дожди, а в некоторых районах возможен и мокрый снег. Однако в городе по-прежнему будет теплее нормы.

Воздух сегодня прогреется до +2…+4 градусов. В Ленинградской области ожидается от 0 до +5 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — говорится в прогнозе синоптика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на выходных жителей Ленобласти ожидает мокрый снег и гололедица.

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