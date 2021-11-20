Общественный транспорт могут сделать бесплатным для детей до 16 лет

Детям до 16 лет могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Детям до 16 лет могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Госдуме планируют разработать законопроект, предусматривающий бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте до 16 лет.

Такой проект закона предложили создать в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Действующее законодательство позволяет бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом только детям до семи лет. При этом запрещено высаживать пассажиров до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не купили билет.

Поправки будут предлагать на бюджет 2023 года. Комитет запросит регионы о расходах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге все еще готовятся к переходу на новую модель транспортного обслуживания.