Петербуржцев возмутила ошибка в адресной табличке на улице Беринга

Табличка с ошибкой в фамилии Беринга установлена на доме 23, корпус 2, литера Т. Фото: скриншот "Живем на Васильевском"

Табличка с ошибкой в фамилии Беринга установлена на доме 23, корпус 2, литера Т. Фото: скриншот "Живем на Васильевском"

На Васильевском острове петербуржцы обратили внимание на адресную табличку дома на улице Беринга. В фамилии известного мореплавателя была ошибка.

Об этом сообщается в группе «Живем на Васильевском» во «ВКонтакте». Табличка с ошибкой в фамилии Беринга установлена на доме 23, корпус 2, литера Т. На ней красуется надпись «улица Беренга».

«Прости, Витус. Тут долго объяснять, просто прости…», — пишет автор публикации.

В комментариях пользователи отмечают, что в процессе создания таблички участвовало как минимум три человека: кто-то верстал текст, кто-то сделал табличку и кто-то ее повесил, но ни один из них ошибку, по всей видимости, не заметил.

Также местные жители назвали авторов этого адресника «жертвами ЕГЭ», а саму табличку – «позорищем».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили ошибку в названии автобусной остановки.