В воскресенье петербуржцам пообещали мокрый снег и гололедицу

В воскресенье петербуржцам пообещали мокрый снег и гололедицу
В Петербурге дорогах завтра может быть гололедица. Фото: pexels.com

В это воскресенье петербуржцы столкнутся с мокрым снегом. Однако он будет идти лишь временами.

В некоторых местах, 21 ноября, на дорогах можно будет увидеть гололедицу. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0…+2 градусов.

В городе на Неве в ночное время суток задует западный и северо-западный ветер. Днем же он превратится в северо-западный и северный умеренный.

Атмосферное давление в течение дня будет немного расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что циклонический вихрь принесет в Петербург небольшие дожди с мокрым снегом.

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