В воскресенье петербуржцам пообещали мокрый снег и гололедицу

В это воскресенье петербуржцы столкнутся с мокрым снегом. Однако он будет идти лишь временами.
В некоторых местах, 21 ноября, на дорогах можно будет увидеть гололедицу. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0…+2 градусов.
В городе на Неве в ночное время суток задует западный и северо-западный ветер. Днем же он превратится в северо-западный и северный умеренный.
Атмосферное давление в течение дня будет немного расти.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что циклонический вихрь принесет в Петербург небольшие дожди с мокрым снегом.