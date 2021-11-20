С овощной базы на Софийской в полицию увезли почти 80 мигрантов

В отдел полиции отправились 78 мигрантов. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В отдел полиции отправились 78 мигрантов. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы Петербурга провели масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе, в результате которого в полицию оставили 78 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 21 ноября.

Проверка, направленная на соблюдения норм миграционного законодательства, проходила на территории овощебазы, расположенной на Софийской улице.

В рейде принимали участие более 220 оперативников. Так, после мероприятия в отдел уехали 78 граждан для административного разбирательства.

73 иностранцев впоследствии дали административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ». Кроме этого, был найден один автомобиль, находящийся в розыске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в столовой на овощебазе Петербурга произошла массовая драка мигрантов.