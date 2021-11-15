В столовой на овощебазе Петербурга произошла массовая драка мигрантов

В столовой на овощебазе Петербурга произошла массовая драка мигрантов
Драка мигрантов случилась в столовой. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла групповая драка, ее участниками были мигранты.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 ноября, вечером, в полицию обратился мужчина. Он заявил, что на территории овощебазы, расположенной по улице Софийская дом №91, дерутся порядка 20 мигрантов.

Когда правоохранительные органы прибыли на место случившегося, то выяснили, что конфликт случился в столовой между уроженцем Узбекистана и выходцем из Таджикистана.

В общей сложности в разные отделы полиции были доставлены 22 человека. Из них пришлось задержать восьмерых. Среди них семь граждан Узбекистана в возрасте 22-ух, 31-ого, 30-ти, 60-ти, 42-ух, 47-ми лет, а также один 28-летний мужчина, который родом из Таджикистана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.

новости СПб происшествие софийская овощебаза фрунзенский район


 

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