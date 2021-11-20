Мужчина, угнавший «Москвич» с проспекта Тореза в июле, дал явку с повинной

Ночью, с 4 на 5 июля по проспекту Тореза произошло ДТП. 18-летний парень после аварии припарковал свой «Москвич» у дома № 93 и был госпитализирован в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, через две недели молодого человека выписали. Вернувшись за своей машиной пострадавший понял, что авто угнали.

Спустя почти 5 месяцев, 19 ноября, в полицию дал явку с повинной 28-летний мужчина. Он рассказал, что похитил «Москвич», продал его малознакомому человеку, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Тихвинской больницы угнали автомобиль с вакциной.