В Петербурге до конца года разберутся в причинах смерти вакцинированного мужчины

В Петербурге до конца года разберутся в причинах смерти вакцинированного мужчины
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Это 13-й подобный случай в городе, но пока специалисты не выявили никакого закономерности.

В Санкт-Петербурге в период с 1 по 15 ноября зафиксировали смерть вакцинированного от коронавируса пациента. Пока что до конца непонятно, что именно стало причиной летального исхода. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заверил, что в случившемся разберутся врачи и это случится в ближайшее время. Такое заявление он сделала в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«Этот случай будет разобран на иммунологической комиссии в плановом порядке. Комиссия состоится либо в конце ноября, либо в начале декабря»,

— заявил Дмитрий Лисовец.

По предварительным данным, в больнице умер 59-летний мужчина, который сделала прививку, но все равно заболел коронавирусом и лег в больницу в октябре. Увы, мужчине не удалось справиться с болезнью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки в Петербурге госпитализировали 429 человек с пневмониями и COVID.

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