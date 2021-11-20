За сутки в Петербурге госпитализировали 429 человек с пневмониями и COVID

За сутки в Петербурге госпитализировали 429 человек с пневмониями и COVID
"Коронавирусные" койки освобождаются в Петербурге. Фото: комитет по здравоохранению

Количество петербуржцев, нуждающихся в стационарном лечение, уменьшается. Однако это происходит не так быстро, как хотелось бы.

Согласно статистике Смольного, коронавирусные койки в медучреждениях довольно быстро освобождаются.

В эпидемиологической справке от 20 ноября пишут, что за 24 часа в стационарах Петербурга приняли 429 человек, при этом выписано было чуть больше — 454. В общей сложности ковид-койки занимают 6 658 пациентов с коронавирусом и пневмониями. В том числе 651 человек находится в палате интенсивной терапии, а 344 пришлось подключить к ИВЛ. Амбулаторно лечатся еще 36 492.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обновился максимум по суточной вакцинации от COVID-19.

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