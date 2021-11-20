В Петербурге обновился максимум по суточной вакцинации от COVID-19

Более 36,2 тысячи жителей Петербурга привились от коронавирусной инфекции за вчерашний день, 19 ноября. Показатель побил рекорд за весь период вакцинации.

В городском комитете по здравоохранению сообщили, что на первую прививку накануне пришли 19 810 петербуржцев. Всего медработники выполнили 36 229 инъекций. На сегодняшний день Северная столица занимает 20 место по числу привитых среди всех российских регионов.

Последний рекорд по суточной вакцинации был установлен в середине недели, 17 ноября, когда от ковида вакцинировались 35,9 тысячи человек.

Сейчас в городе прививки делают в 177 пунктах вакцинации. С начала прививочной кампании первично вакцинировались более 1,9 миллиона горожан. Полностью привились более 2,05 миллиона местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обсудят перевод ковид-стационаров к обычному режиму работы.