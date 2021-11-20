В Петербурге обсудят перевод ковид-стационаров к обычному режиму работы

В Петербурге обсудят перевод ковид-стационаров к обычному режиму работы
Власти поднимут вопрос о возвращении COVID-стационаров к плановой работе. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Смольном планируют обсудить вопрос о возвращении петербургских инфекционных стационаров к штатному режиму работы из-за улучшившейся ситуации по COVID-19.

Об этом председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил на пресс-конференции в ТАСС. По словам чиновника, локдаун позволил сократить заболеваемость более чем на 40%. Соответственно, увеличилось и число свободных коек для ковид-пациентов.

Лисовец отметил, что из-за сокращения количества впервые выявленных положительных ПЦР-тестов уменьшилось и число госпитализируемых больных. Власти поднимут вопрос о возвращении COVID-стационаров к плановой работе, чтобы медпомощь пациентам с другими заболеваниями оказывалась в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова рассказала об ухудшении ситуации с коронавирусом в трех регионах России.

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