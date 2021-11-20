На Гражданском меняют кусок проблемной трубы

Местные жители отмечают, что в квартирах стало холоднее.

На севере Санкт-Петербурга сегодня, 20 ноября, меняют кусок трубы. В связи с этим в некоторых домах начали остывать трубы. Об этом пишет «Фонтанка».

Проблемный участок трубы нашли у дома 12/6 по проспекту Науки в ходе планового обхода. В ГУП «ТЭК» отметили, что ограничено теплоснабжение трех домов. На месте уже трудятся сотрудники предприятия, им предстоит заменить пять метров трубы.

Работы планируют завершить в ближайшее время, так что совсем скоро в квартирах снова станет теплее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что припаркованные машины оказались затоплены после прорыва трубы на Ленинском.