У Колчаново в аварии с участием большегруза погибли три человека

Есть также пострадавший – водитель большегруза, который не мог самостоятельно покинуть салон.

В Волховском районе сегодня вечером, 20 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой погибли три человека и серьезно пострадал мужчина. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Инцидент случился на трассе «Новая Ладога – Вологда» недалеко от села Колчаново. Там столкнулись фура и внедорожник, в результате погибли три человека, находившиеся в легковушке. Также серьезные травмы получил водитель большегруза – его с переломами госпитализировали.

На участке дороги затрудненно движение, о чем автомобилистам стоит помнить. Обстоятельства происшествия пока что только выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Парголово женщина сбила пешехода, который шел на зеленый свет.