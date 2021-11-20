В Парголово женщина сбила пешехода, который шел на зеленый свет

Непонятно, в каком состоянии находится пострадавший.

В Выборгском районе сегодня вечером, 20 ноября, произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в поселке Парголово на Выборгском шоссе. По предварительным данным, женщина-водитель наехала на пешехода, которая переходила дорогу на зеленый свет. В результате девушка получила травмы, но не уточняется, в каком состоянии она находится.

Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

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