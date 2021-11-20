Стало известно, куда так спешили полицейские, едва не сбившие людей в Петербурге

В МВД пояснили, что сотрудники ехали спасать детей от агрессивного отца.

В Санкт-Петербурге сегодня днем, 20 ноября, патрульный автомобиль чуть не наехал на людей на тротуаре. В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области объяснили, что стало причиной спешки.

Известно, что полицейский автомобиль, быстро ехавший на Гвардейскую улицу, снес ограждение и оказался на тротуаре. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. В МВД объяснили, что сотрудники спешили к находящимся в опасности детям. В Красном селе пьяный мужчина угрожал ножом своей супруге, в квартире находились дети в возрасте от 3 до 11 лет.

«По сообщению о семейном скандале прибыл другой наряд полиции. Дебошира обезоружили, задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством)»,

— объяснили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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