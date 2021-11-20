После ДТП в Ропше госпитализировали троих

Два человека, водитель и пассажирка, получили серьезные травмы.
В Ломоносовсеом районе Ленинградской области сегодня, 20 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой пострадали три человека. Об этом пишет «Мегаполис».
Инцидент случился на Стрельнинском шоссе у Ропшинского парка. Там бетономеситель по непонятной причине оказался на встречной полосе, что стало причиной столкновения с легковушкой. После этого обе машины оказались в канаве.
В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Состояние водителя легковушки и пассажирки оценивается как тяжелое, а вот мужчина, сидевший за рулем цементовоза, все в порядке.
Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить.
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