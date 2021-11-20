Врач объяснил, как питаться после ковида

Рацион нужно обогатить, чтобы организм побыстрее восстановился.

Вач-терапевт-инфекционист Фаллахи Нуржахан рассказал, как обогатить свой рацион после перенесенного коронавируса. Эксперт посоветовал есть белковую пищу, которая позволяет быстрее прийти в норму. Об этом пишет РИА Новости.

Врач рекомендует есть 5-6 раз в сутки, но маленькими порциями. Нуржахан уверена, что без белковой пищи не обойтись, поэтому стоит обратить внимание на курицу, индейку, говядину, творог и яйца. Также организму необходимы полезные жиры, которые можно получить вместе с морской рыбой, орехами. Эксперт советует добавить в рацион прибиотики: кисломолочные продукты и квашенную капусту. Нельзя обойтись и без круп, овощей и фруктов – они отличные источники пищевых волокон.

Не стоит забывать о приеме воды, подытожила специалист. Тогда организм окрепнет совсем скоро, и вы сможете вернуться к привычной жизни.

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