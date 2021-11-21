Незаконная парковка на Дальневосточном снова стала бесплатной

Незаконная парковка на Дальневосточном снова стала бесплатной
Парковку незаконно огородили. Фото: pixabay

Местные жители часто жаловались на внезапно появившуюся платную парковку.

Жилому комплексу на Дальневосточном проспекте вернули бесплатную парковку. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что на незаконное появление платной парковки обратили внимание местные жители. Они отмечали, что на территории гостевой парковки появились ограждения, которые в том числе мешают пешеходам. Огромное количество жалоб было направлено в Центр управления регионам, который наконец разобрался в происходящем.

«Были выявлены нарушения со стороны арендатора территории. На него составлено три административных протокола, а незаконные ограждения – ликвидированы. Теперь местные жители могут беспрепятственно парковаться у своего дома»,

— пояснили в Центре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что удобные места для парковки в Петербурге поможет найти чат-бот. Также в функции чат-бота входит помощь с обжалованием несправедливого штрафа за неправильную парковку или помощь с устранением неоплаченной квитанции за место для машины.

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