Незаконная парковка на Дальневосточном снова стала бесплатной

Местные жители часто жаловались на внезапно появившуюся платную парковку.

Жилому комплексу на Дальневосточном проспекте вернули бесплатную парковку. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что на незаконное появление платной парковки обратили внимание местные жители. Они отмечали, что на территории гостевой парковки появились ограждения, которые в том числе мешают пешеходам. Огромное количество жалоб было направлено в Центр управления регионам, который наконец разобрался в происходящем.

«Были выявлены нарушения со стороны арендатора территории. На него составлено три административных протокола, а незаконные ограждения – ликвидированы. Теперь местные жители могут беспрепятственно парковаться у своего дома»,

— пояснили в Центре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что удобные места для парковки в Петербурге поможет найти чат-бот. Также в функции чат-бота входит помощь с обжалованием несправедливого штрафа за неправильную парковку или помощь с устранением неоплаченной квитанции за место для машины.