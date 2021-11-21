Незаконная парковка на Дальневосточном снова стала бесплатной

Местные жители часто жаловались на внезапно появившуюся платную парковку.
Жилому комплексу на Дальневосточном проспекте вернули бесплатную парковку. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Известно, что на незаконное появление платной парковки обратили внимание местные жители. Они отмечали, что на территории гостевой парковки появились ограждения, которые в том числе мешают пешеходам. Огромное количество жалоб было направлено в Центр управления регионам, который наконец разобрался в происходящем.
«Были выявлены нарушения со стороны арендатора территории. На него составлено три административных протокола, а незаконные ограждения – ликвидированы. Теперь местные жители могут беспрепятственно парковаться у своего дома»,
— пояснили в Центре.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что удобные места для парковки в Петербурге поможет найти чат-бот. Также в функции чат-бота входит помощь с обжалованием несправедливого штрафа за неправильную парковку или помощь с устранением неоплаченной квитанции за место для машины.