Житель Петербурга просил 9-летнюю девочку прислать интимные фото

Мужчина общался с девочкой в соцсетях. Фото: pixabay.com

Мужчина общался с девочкой в соцсетях. Фото: pixabay.com

23-летний подозреваемый уже задержан.

В Выборгском районе задержали 23-летнего мужчину, который вел интимную переписку с девятилетней девочкой. Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратилась обеспокоенная мать ребенка.

Она рассказала, что некий взрослый мужчина пишет в социальных сетях ребенку. Он просил у девочки интимные фотографии, а также охотно делился своими.

Подозреваемого задержали в квартире на улице Есенина. Сейчас он находится в изоляторе. Уголовное дело уже заведено, обстоятельства выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге безработный вступил в интимную связь с 15-летней. В полицию обратился отец несовершеннолетней.