РЖД отменит или сократит более 40 поездов из-за покупательского спроса

Изменения затронут в том числе поезда, которые курсируют между Петербургом и Москвой.

Федеральная пассажирская компания планирует отменить или сократить периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Известно, что решение принято в связи с падением спроса на те или иные направления. Об этом пишет РБК.

Изменения коснутся в том числе поезда «Экспресс», который курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом, а также поезда «Белые ночи», который ездил между Санкт-Петербургом и Вологдой.

В компании пояснили, что будут отслеживать потребительский спрос. В том числе, если вновь появится необходимость в корректировке графика, ФПК готов оперативно реагировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РЖД рассказали о влиянии введения QR-кодов на пассажиропоток. Введение сертификатов в поездах несильно отразится на пассажиропотоке.