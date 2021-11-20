РЖД отменит или сократит более 40 поездов из-за покупательского спроса

РЖД отменит или сократит более 40 поездов из-за покупательского спроса
Некоторые поезда будут ходить реже. Фото: Baltphoto

Изменения затронут в том числе поезда, которые курсируют между Петербургом и Москвой.

Федеральная пассажирская компания планирует отменить или сократить периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Известно, что решение принято в связи с падением спроса на те или иные направления. Об этом пишет РБК.

Изменения коснутся в том числе поезда «Экспресс», который курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом, а также поезда «Белые ночи», который ездил между Санкт-Петербургом и Вологдой.

В компании пояснили, что будут отслеживать потребительский спрос. В том числе, если вновь появится необходимость в корректировке графика, ФПК готов оперативно реагировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РЖД рассказали о влиянии введения QR-кодов на пассажиропоток. Введение сертификатов в поездах несильно отразится на пассажиропотоке.

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